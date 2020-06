Découvrez la force de l’amour avec « Makoy Fadj » le nouveau clip de la chanteuse Nabousha, une des nouvelles coqueluches de la musique sénégalaise. Ce clip festif à la bonne humeur communicative de l’amour est à découvrir à tout prix.

Jeune artiste sénégalaise, Nabousha fait désormais figure d’étoile montante de la musique et du showbiz sénégalais et il semblerait que le phénomène n’est pas prêt à s’arrêter. Car avec « Makoy Fadj » avec d’autres surprises c’est certain que Nabousha va se faire plus de fans ces semaines à venir.