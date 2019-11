Ils sont trois à découvrir la tanière des Lions pour leurs prochaines sorties contre le Congo et l’Eswatini comptant pour les éliminatoires de la Can 2021. Il s’agit de Mouhamadou Naby Sarr (Charlton Athlétic fc), Mame Baba Thiam (Kasimpasa) et Moussa Ndiaye (Excellence foot de Dakar).

Jusque là inconnus du grand public, ces jeunes qui vont intégrer l’équipe nationale tenteront de bouleverser la hiérarchie pour marquer leur empreinte dans la tanière Né le 13 août 1993, Mouhamadou Naby Sarr, fils de l’ancien footballeur sénégalais Boubacar Sarr, a démarré dans les équipes jeunes du Paris Saint-Germain en 2008. Il a, par la suite rejoint l’Olympique lyonnais, le Sporting Portugal avant d’atterrir à Charlton ne 2015. Cette saison, le fils de Locotte a joué 7 matches en championship et marqué un but. Suffisant pour convaincre Cissé qui chercher à renforcer sa défense.

Avant de choisir le Sénégal, le défenseur de Charlton a porté le maillot de France chez les moins de 20 ans et chez les espoirs. Formé en Italie dans le modeste de club de Trévise, Mame Baba Thiam (27 ans), a débuté sa carrière professionnelle à l’Inter de Milan en 2011. Mais, l’attaquant sénégalais n’arrivera pas à s’imposer dans le club milanais. Il a aussi fait des piges dans d’autres championnats (Belgique, Grèce, Arabie Saoudite) sans grand succès.

C’est cette saison qu’une nouvelle ère s’ouvre pour le Natif de Nguidilé (région de Louga) dans le championnat turc avec Kasimpasa. Il a fait huit apparitions et marqué quatre buts. Sur la liste des 24 joueurs convoqués par Aliou Cissé, un seul local y figure. C’est le pensionnaire d’Excellence foot de Dakar, Moussa Ndiaye. Âgé seulement de 20 ans, le défenseur sénégalais avait déjà séduit les observateurs lors de la dernière Can U 20 à laquelle il a été sacré meilleur joueur. Une distinction pour un défenseur qui donne une idée des qualités de ce jeune joueur.

Moussa Ndiaye a aussi fait parler son talent lors du tournoi Ufoa, qui s’est tenu à Thiès et qui a été remporté par le Sénégal. Les bonnes notes du défenseur central, capable aussi de jouer sur le coté gauche, ont sans doute séduit le sélectionneur de l’équipe A.