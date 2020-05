Treizième du dernier exercice de Ligue 1, le FC Nantes a pris acte de la décision de la LFP d’arrêter définitivement le championnat. Désormais, les Canaris peuvent se concentrer en partie sur le prochain mercato. Cependant, et ce n’est pas vraiment une surprise, il ne faut pas s’attendre à voir le FCN dépenser de grosses sommes pour se renforcer. D’ailleurs, Christian Gourcuff a clairement fait savoir qu’il comptait faire rogresser son équipe avec le matériel dont il dispose déjà en magasin.

«On est tellement dans l’éphémère qu’on a tendance à chercher ailleurs. Je fonctionne différemment. Le recrutement fait partie de mon boulot et on y réfléchit. Mais il ne faut pas se perdre en regardant toujours à l’extérieur. C’est aussi comme ça qu’on construit un groupe. Il faut en tirer la quintessence, permettre aux joueurs de progresser individuellement, trouver des complémentarités, de manière à avoir de la compétence collective. Aujourd’hui, notamment avec des fenêtres de mercato très fréquentes, on est toujours en train de lorgner à droite et à gauche, au détriment du groupe qu’on a. Il faut investir dans ce qu’on a. Ça demande de la patience, du travail et du temps. Sinon, on n’est que dans l’éphémère. Ce que je regrette, c’est qu’on n’ait plus le temps pour investir dans le travail. Je me concentre sur mon groupe de joueurs. (…) C’est l’investissement dans le temps qui permet d’être performant», a-t-il déclaré sur le site officiel du FCN.