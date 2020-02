Naples reçoit ce mardi Barcelone pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Si le Coronavirus touche le Nord du pays, reportant de nombreux compétitions sportives, le Sud reste épargné. Mais en pleine épidémie, les joueurs catalans devront se soumettre à des examens pour rentrer sur le territoire.

Un examen médical, ce lundi

En pleine épidémie de Coronavirus, qui touche actuellement le Nord de l’Italie, Barcelone se déplace à Naples ce mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Si la ville napolitaine se situe bien plus au sud du pays, les joueurs catalans devront se soumettre à des examens avant de rentrer sur le territoire.

Lionel Messi et ses coéquipiers procéderont ce lundi à un contrôle de leur température à leur arrivée à Naples, pour des mesures préventives en cas de fièvre. Si un joueur ou un membre de la délégation présente les symptômes de fièvre, il serait immédiatement envoyé à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Plusieurs compétitions annulées ces derniers jours

Si le risque paraît encore minime dans le sud de l’Italie, les autorités ont notamment annulé plusieurs rencontres de Serie A et autres compétitions sportives ce week-end. Le Comité olympique italien (CONI) a demandé le report jusqu’à nouvel ordre d’événements sportifs organisés dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie, régions les plus touchées par le coronavirus.

