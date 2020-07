Auteur d’une magnifique saison avec le LOSC (38 matches toutes compétitions confondues, 18 buts, 6 passes décisives), Victor Osimhen ne devrait pas rester dans le nord de la France. Suivi par plusieurs clubs, l’avant-centre nigérian a pris la direction de l’Italie récemment pour négocier avec le Napoli, en pole position dans le dossier, comme nous vous l’expliquions mardi midi . Et dans le sud de l’Italie, les négociations entre les parties se poursuivent.

Selon nos informations, le président des Partenopei Aurelio De Laurentiis et le directeur sportif du club italien Cristiano Guintoli ont eu une nouvelle réunion avec Victor Osimhen et ses agents, Jean Gerard Benoit Czajka et Didier Frenay, cette fois-ci sur l’île de Capri. Les parties sont d’ailleurs tombées d’accord financièrement mais le principal concerné, qui apprécie le projet du Napoli, hésite encore un peu car il rêve toujours de l’Angleterre et de la Premier League…