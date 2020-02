Naples reçoit le FC Barcelone ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Kalidou Koulibaly blessé depuis un mois est incertain pour ce rendez-vous.

Une séance personnalisée

L’international Sénégalais est sur la dernière phase de la récupération de sa blessure musculaire subie en décembre. Ce mercredi, il s’est entraîné seul, en interne. Alors que Milik et Hysaj, eux, se sont bien entraînés avec le groupe, comme l’a informé le Napoli dans un communiqué officiel.

Le Napoli s’est entraîné ce mercredi à 6 jours du match contre le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais sans Koulibaly. Le leader de la défense subit toujours un travail personnalisé et intensif pour pouvoir être disponible pour son entraîneur la semaine prochaine.

Koulibaly encore ménagé contre Brescia

Koulibaly s’était blessé contre Parme, le 14 décembre dernier, et après un mois et demi d’absence, il est revenu sur le terrain contre Lecce, avant de disparaître de nouveau contre l’Inter et Cagliari. Il, devrait encore rater le match face à Brescia ce vendredi.