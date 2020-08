Gabriel Magalhaes sera le successeur de Koulibaly dans l’axe central de Naples. Et tout a été bien ficelé, on n’attend que les adieux du Sénégalais pour officialiser l’accord, rapporte .tuttonapoli.net, visité par Senego.

Naples pourrait prochainement faire l’annonce de l’arrivée d’un défenseur pour remplacer Kalidou Koulibaly. Ainsi, après Osimhen (70 millions d’euros), Naples achètera à nouveau au L’OSC Lille. En jetant son dévolu sur le défenseur Gabriel Magalhaes.

Transfert confirmé

Gabriel Magalhaes, un joueur central brésilien né en 1997, identifié par la direction comme le remplaçant de Koulibaly. L’édition d’aujourd’hui de La Gazzetta dello Sport nous informe que Gattuso le voulait beaucoup et que l’accord avec le club français aura lieu dès le départ du défenseur sénégalais.

Naples doit vendre

Pour le Président de Naples, Aurelio De Laurentiis, Naples doit vendre maintenant. Il est important de céder quelques joueurs, car il faut alléger le déficit dû aux six achats conclus entre janvier et juillet. Le président a dépensé environ 180 millions d’euros pour embaucher Demme, Lobotka, Petagna, Politano, Rrahmani et Osimhen.

Koulibaly à Manchester United

Le départ du défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, après 6 ans de bons et loyaux services, est donc acté. Et, Manchester United est le plus intéressé, mais les 100 millions d’euros demandés par De Laurentiis posent problème.

Cet article Naples : Le remplaçant de Kalidou Koulibaly enfin connu est apparu en premier sur Sunubuzz.