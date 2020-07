Comme annoncé depuis plusieurs jours, Victor Osimhen et ses représentants se trouvent actuellement en Italie pour discuter avec les dirigeants du Napoli. Ceux-ci savent mettre les petits plats dans les grands puisqu’ils ont emmené leurs hôtes dans le cadre enchanteur de l’île de Capri, située dans la baie parténopéenne. Les deux parties se seraient mises d’accord sur les conditions d’un futur contrat.

Arrivé au LOSC lors du dernier mercato estival contre un chèque de 14M€, Victor Osimhen devrait quitter la France cet été. Auteur de 13 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 21 ans a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs européens. Plusieurs équipes de Premier League avaient coché son nom, mais l’international nigérian devrait s’engager avec le Napoli.

Selon footmercato, le président des Partenopei Aurelio De Laurentiis et le directeur sportif du club italien Cristiano Guintoli ont eu une nouvelle réunion avec Victor Osimhen et ses agents, Jean Gerard Benoit Czajka et Didier Frenay, cette fois-ci sur l’île de Capri. Les parties sont d’ailleurs tombées d’accord financièrement mais le principal concerné, qui apprécie le projet du Napoli, hésite encore un peu car il rêve toujours de l’Angleterre et de la Premier League…

En effet, l’attaquant nigérian, même s’il apprécie le projet napolitain, serait davantage attiré par la Premier League. Question de culture, le Nigéria étant une ancienne colonie anglaise, mais aussi de racisme, Osimhen ayant été choqué par les différentes manifestations hostiles de certains supporters italiens à l’encontre des joueurs de couleur.

