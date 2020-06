En fin de semaine dernière, Natasha St-Pier a fait une annonce à ses fans. La chanteuse de 39 ans s’apprête à faire son retour dans les bacs, deux ans après la sortie de son 14e opus, “Thérèse de Lisieux – Aimer c’est tout donner”. “Les plus perspicaces d’entre vous le savaient, les autres je vous l’annonce : mon album “Croire” sortira le vendredi 14 août ! Vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur ma boutique officielle, où vous aurez aussi le choix entre différents packs que j’ai imaginés pour vous !” a-t-elle posté sur sa page Instagram.

Quelques jours plus tard, Natasha St-Pier a dévoilé la chanson qu’elle a écrite pour son fils, Bixente, intitulé “Mon coeur sera ton coeur”. “Tant de choses vécues en si peu de temps. Ce texte dit tout. Bixente le connait déjà par coeur. C’est notre chanson !” a-t-elle écrit en légende d’un cliché sur lequel elle apparaît complice avec son fils. Pour rappel, Bixente est né avec une malformation cardiaque pour laquelle il a été opéré. Une période que Natasha St-Pier avait partagée sur les réseaux sociaux, notamment lors de ses séjours à l’hôpital au chevet de son fils.

LE SOUTIEN DE pascal obispo

Lundi 29 juin, Anne Roumanoff a reçu Natasha St-Pier dans son émission “Ça fait du bien” diffusée sur Europe 1. L’occasion pour la chanteuse de revenir sur sa collaboration en 2004 avec Pascal Obispo sur le titre “Mourir demain”. Depuis la sortie de ce single, les deux chanteurs ont gardé contact. D’ailleurs, le coach de “The Voice” a joué un rôle majeur dans sa carrière musicale.

Il l’a aidée à faire ses premiers pas dans le monde de la musique. “C’est le premier qui m’a appris à dire non à des producteurs”, a-t-elle confié. Et de poursuivre : “J’avais à l’époque un producteur qui était un peu abusif et qui gardait mes sous. Et c’est Pascal qui m’a défendue, et qui m’a aidée à me sortir de cette situation. Il m’a appris que même si j’étais jeune dans le métier, même si j’étais face à des gens qui avaient plus d’expérience que moi, j’avais le droit d’avoir une opinion”.

Par Non Stop People TV