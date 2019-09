Des journalistes qui tentaient de receuillir des informations auprès des familles des victimes du naufrage de l’îlot au Sarpan à l’hopital principal ont été arrêtés.Il s’agit de Youssouf Mine et Cie.Youssouph aurait expliqué comment la scène s’est déroulée et révélé que les policiers les avaient menacés de poursuites en cas de diffusion d’éléments pris dans l’enceinte de l’Hôpital.

«Nous nous sommes retrouvés devant le service des urgences de l’hôpital principal de Dakar à la recherche d’informations relatives au chavirement de la pirogue aux larges des Îles de la Madeleine. On discutait devant les locaux du pavillon France (site où sont logés les proches et les rescapés) », dit-il Aussi ajoute-t-il « A l’arrivée du ministre de l’Environnement et de sa délégation. Il y avait la RTS et la cellule de Com d’Abdou Karim Sall. Nous avons décidé de les suivre. Quand Dr Mame Thierno Dieng nous a dépassés, il a donné des consignes aux gendarmes qui nous ont conduit sous escorte jusqu’au poste de police de la gendarmerie située à l’entrée. Nous étions 8 journalistes et caméramen. Nous avons été entendus sur PV puis libérés. »

Senegal7