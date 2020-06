La Nba academy Africa vient d’enregistrer le départ d’un de ses pensionnaires. Il s’agit de Abdou Aziz Bandaogo qui a intégré l’Université d’Akron, dans l’Etat de l’Ohio aux Etats-Unis. Ancien pensionnaire de Seed academy à Thiès, le pivot sénégalais a rejoint la Nba academy Africa en octobre 2018. Un Centre ultramoderne basé à Saly Portudal et qui est désormais le principal lieu de formation des espoirs du basket africain. Avant de rejoindre la Nba academy Africa, le jeune international sénégalais, qui a participé au dernier Championnat du monde U19, a concouru aux côtés des meilleurs espoirs des Academy de la Ligue au Nba G-League winter showcase à Las Vegas, Nevada. Il a également joué pour l’équipe restreinte des Academy Nba dans le Tarkanian Classic 2018 et 2019, mais aussi au Next generation sunday de la Ncaa lors du Final four men‘s 2019 ou encore aux Jeux de la Nba academy 2019 à Atlanta, en Géorgie.

Depuis octobre 2016, des Academy Nba ont été lancées en Australie, en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal. Plus de 25 diplômés de la Nba academy se sont engagés dans les écoles de la Division I de la Ncaa depuis le début du programme.

