Selon The Athletic et Woj les Wolves sont la 3ème équipe du deal avec Miami et Memphis. Gorgui Dieng prend la direction de Memphis alors que James Johnson va à Minnesota.

Gorgui Dieng, né le 18 janvier 1990 à Kébémer au Sénégal, est un joueur sénégalais de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.

Selon Shams l’arrière Dion Waiters et les ailiers Jae Crowder et Solomon Hill font aussi partie du deal entre les Memphis Grizzlies et le Miami Heat. Crowder et Hill vont prendre la direction de Miami en compagnie d’Andre Iguodala alors que Waiters fait le chemin inverse. Le Heat absorbe en fait leur contrat puisque les deux expirent. Hill touche 12.8 millions de dollars cette saison et Crowder 7.8 millions de dollars. Rappelons que Waiters est lui sous contrat jusqu’en 2020-21 et touchera 12.5 millions de dollars.