Selon le média américain ET, Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été enterrés vendredi dernier lors d’une cérémonie privée.

Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été enterrés lors d’une cérémonie privée vendredi dernier, deux semaines après l’accident d’hélicoptère qui a causé leur mort et celles de sept autres passagers. Selon le média américain ET (Entertainment Tonight), l’ancien basketteur et sa fille de 13 ans reposent au Pacific View Memorial Park à Corona Del Mar (Californie).

« La cérémonie a été extrêmement difficile »

« Vanessa (femme de Kobe et maman de Gianna) et sa famille voulaient un service privé pour pleurer leur perte, a indiqué une source à ET. La cérémonie a été extrêmement difficile pour tout le monde car il leur est encore difficile de comprendre qu’ils ont perdu deux belles âmes. »

L’ancienne star des Los Angeles Lakers laisse sa femme Vanessa et trois autres filles Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois.

En plus des funérailles privées, un mémorial public sera organisé pour Kobe et Gianna le lundi 24 février au Staples Center de Los Angeles, où le quintuple vainqueur de la NBA a disputé toute sa carrière avec les Lakers. Une date symbolique puisque le « 24 » représente le numéro que Kobe a arboré depuis la saison 2006-07. Le « 2 » est celui que portait Gianna au sein de son club de basket des Huskies où elle se destinait à une carrière de haut niveau.

C’est d’ailleurs en se rendant à un match de basket de Gianna que l’hélicoptère s’est crashé sur une colline dans les alentours de Los Angeles le 26 janvier dernier. Aucune des personnes à bord (Kobe et Gianna, Alyssa Altobelli, John Altobelli, Keri Altobelli, Payton Chester, Sarah Chester, Christina Mauser et le pilote Ara Zobayan) n’a survécu.

