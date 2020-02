Un mémorial pour Kobe Bryant et les huit autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère en janvier aura lieu au Staples Center de Los Angeles le 24 février, a déclaré jeudi une source proche de la famille de la légende du basket-ball.

La date 2/24 pourrait être considérée comme symbolique car Bryant portait le n ° 24 pendant la dernière partie de son illustre carrière en NBA et sa fille Gianna portait le n ° 2 pour ses jeunes équipes de basket-ball.

Gianna, 13 ans, a également été tuée lorsque l’hélicoptère, parti pour un tournoi de basket-ball, s’est écrasé un matin brumeux. Les autres victimes étaient les coéquipières de Gianna, Alyssa Altobelli et Payton Chester; Les parents d’Alyssa, John et Keri; La mère de Payton, Sarah; l’entraîneure adjointe de basketball, Christina Mauser; et le pilote d’hélicoptère Ara Zobayan.

