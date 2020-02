LeBron James et Alex Caruso ont signé un des highlights de la semaine aux dépens du pauvre Josh Hart. Et quand même Rihanna s’en mêle, il n’y a plus rien à faire pour la pauvre victime.

Il y a deux nuits, LeBron James a marqué son premier duel en carrière face à Zion Williamson avec un season-high de 40 pions, histoire de faire comprendre à tout le monde que le patron, c’est (encore) lui. Le highlight marquant ? Ce dunk sur Josh Hart après une offrande d’Alex « Magic » Caruso. Sur les réseaux, le King lui-même a posté un superbe cliché du moment en question, l’accompagnant de ses hashtags habituels.

