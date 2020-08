Tacko Fall entre dans l’histoire! Le pivot sénégalais a inscrit son nom sur la liste des rares Sénégalais ayant participé aux play-offs en NBA. Il a disputé dans la nuit du jeudi au vendredi son premier match, sous les couleurs de Celtics de Boston, dans cette phase contre les 76ers de Philadelphie.

En seulement 3 minutes, Tacko Fall a encore fait parler de lui lors de son premier match en play-offs. Alors qu’il est rentré presque à la fin du match, Fall (24 ans, 2,26m) a su marquer son court temps. Il devient alors le 3è Sénégalais à jouer les éliminatoires en NBA, après Dessagana Diop et Gorgui Dieng Sy Diop. 3 points et 1 rebond, c’est le résultat enregistré par le Sénégalais en 3 minutes.

Tacko Fall has more playoff points than Number 1 overall pick Zion Williamson pic.twitter.com/NDyGudZO2p

— Barstool UCF (@UCFStool) August 20, 2020