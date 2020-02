Dans un concours de dunks épique qui a duré plus longtemps que prévu, Aaron Gordon a dû improviser pour épater le jury. C’est là que Tacko Fall est entré en jeu… pour sa plus grande peur.

Si vous êtes restés debout pour assister au Slam Dunk Contest 2020, alors vous n’avez sans doute pas été déçus puisque le spectacle était au rendez-vous. Malgré une polémique en fin de show, Derrick Jones Jr et Aaron Gordon ont livré une copie exceptionnelle, plaçant cette édition 2020 très très haut.

Enchaînant les 50, les deux hommes ont dû trouver de nouveaux dunks pour se départager. C’est là que Gordon a décidé de jouer la carte Tacko Fall. Le pivot des Celtics a été invité sur le parquet afin de voir le joueur du Magic lui passer dessus. Mission accomplie.

Prévu ? Pas du tout. Tacko n’était pas au courant et a dû se pointer sur le parquet sans aucune idée de ce qui allait arriver. Alors forcément, l’intéressé était un peu nerveux. Il s’est exprimé pour John Karalis de MassLive :

Quand je suis arrivé dans la salle, je savais que quelque chose comme ça devait arriver. J’étais en train de parler puis je vois tout le monde en train de me regarder et je me dis : « oh qu’est-ce qu’ils vont faire ? » Au final j’étais effrayé.

J’ai dit à Gordon : « j’ai confiance en toi, je parie ma vie sur toi maintenant ». Mais il a réussi, il aurait dû avoir un 50, il aurait dû gagner.

On peut donc ajouter Tacko Fall à la liste des déçus pour ce Slam Dunk Contest. Il faut dire qu’un 47 pour un dunk sur un joueur de 2m26, c’est osé.