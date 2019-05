Ndèye Coumba la veuve de Sidy Lamine Niass brise le silence : “la vie n’a pas été créée par Dieu pour qu’on déménage le désordre”

On veut toujours vivre en paix et souvent, on est intrigué par le comportement de certains qui cherchent par tous les moyens à semer le désordre et à empêcher d’autres de profiter de cette vie si courte.

La vie n’a pas été créée par DIEU pour qu’on y sème le désordre. La famille, l’amitié, le collègue, le coéquipier, le fiancé, le conjoint… bref, des termes qui laissent penser à une union, à la solidarité, à l’entraide, au partage.

Une personne qui a des vertus se pose toujours des questions sur l’attitude d’un proche qui ne cherche qu’à créer des tensions pour en arriver aux querelles, aux disputes, aux insultes… l’éducation en est en grande partie une explication.

La perte de valeur est la denrée la moins rare de nos jours. On peut insulter un père, une mère, une tante, un oncle sans remords. Un comportement contraire à ce qu’étaient jadis les premières leçons d’éducation reçues de nos parents qui en arrivaient à nous priver d’argent de poche, de sortie, de manger et même à nous frapper pour nous inculquer les bonnes pratiques.

Aujourd’hui, nous constatons que ce sont les parents même qui encouragent leurs enfants à s’en prendre à des personnes respectueuses soit parce qu’ils n’ont pas les mêmes avis, soit parce que leurs intérêts sont en jeu. Ils ne pensent pas aux conséquences pour cet enfant dans la vie mondaine à plus forte raison dans l’au-delà.

Vivre en paix c’est vivre en famille, se respecter, se conseiller, partager nos épargnes, aider les nécessiteux, prier, avoir la foi, être juste avec nous et avec les autres. Avoir l’esprit tranquille car nous faisons notre propre comptabilité au soir au moment de dormir.

Chaque jour, nous assistons à des exemples : des gens qui vivent le calvaire et notre instinct humaniste fait surgir un ressenti naturel…la pitié. Généralement ce sont ces gens qui faisaient du mal aux gens, qui trichaient, qui volaient, qui complotaient. Comme on a l’habitude de le dire « qui sème le vent récolte la tempête »

Si on se réfère aux trois événements les plus importants pour un humain on peut se dire qu’on ne peut pas vivre sans famille : la naissance, le mariage et la mort. Pour chacune de ces étapes, l’implication des autres est fondamentale.

Baye NIASS disait que nos péchés sont toujours les sources de nos soucis

Par Mme NIASS ndeye Coumba THIAM