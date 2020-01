Critiquée sur les réseaux sociaux après avoir été élue miss Sénégal 2020, il y a quelques jours, Ndèye Fatma Dione, a réagi dans le journal L’Observateur de ce jeudi 30 janvier.

« Je suis très belle et je le sais », a-t-elle dit. « Les critiques, il fallait qu’on s’y attende. Nous sommes au Sénégal et personne ne fait l’unanimité dans ce monde. Moi, je les comprends plutôt comme quelque chose de constructif qui va me permettre de plus forger ma personnalité », a poursuivi cette jeune fille originaire de Fatick. Et de soutenir : « Cela ne m’a pas touchée plus que ça. D’ailleurs, je n’ai pas lu les commentaires, on me les a rapportés. Car, je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux »

Ndèye Fatma a par ailleurs apporter la répliqué à ceux qui sont contre son sacre. »C’est leur point de vue et cela les engage. Je suis élue Miss Sénégal, même si cela ne veut pas dire que je suis la plus belle fille du monde, je sais ce que je vaux », a-t-il lâché, indiquant qu’elle se voit dans la peau d’un mannequin, raison pour laquelle elle veut devenir journaliste ou pourquoi pas, animatrice télé.