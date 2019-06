Ndeye Ndack : «A mon âge, je crains de ne pas trouver un célibataire pour faire de moi son épouse»

Ndeye Ndack Touré sort de sa réserve après ses nombreuses absences sur la scène culture. Dans un entretien accordé à l’Obs elle a parlé de ses ambitions mais aussi de son divorce.

« Il faut que les mentalités changent, le bonheur d’une femme ne se résume pas seulement à se marier et à faire des enfants. Travailler et être indépendante (…). J’aimerais tout de même plus tard, quelqu’un avec qui couler de vieux jours», a t-il révélé.

L’animatrice qui revient d’une formation en France donne le profil de son homme de préférence: « un homme pieux, bon, généreux et surtout qui n’a pas beaucoup de femmes. A mon âge, je crains de ne pas trouver un célibataire pour faire de moi son épouse».