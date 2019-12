Ndèye Saly Diop Dieng, ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance, a tenu à expliquer ce que veut dire « genre » qui est un terme qui n’est pas très compris par certains compatriotes. Pour la prise en compte du genre dans la politique publique et dans la position des femmes, le Sénégal y a montré des avancements considérables. Selon Ndèye Saly Diop qui veut apporter une définition claire à ce sujet : le genre c’est de mettre la redistribution des richesses à égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination…





www.dakaractu.com