Le village de Ndorong dans la commune de Ndiaganiao a inauguré sa mosquée hier vendredi 20 décembre 2019, en présence du représentant du maire de la commune de Ndiaganiao, des 14 chefs de village de la localité de Sandock, des représentants de L’ONG ARPIECA et de la responsable politique de l’APR, le Dr Tening Sène par ailleurs Directrice du centre national de formation des Techniciens des Pêches et de l’aquaculture.

C’est Dr Tening Sène, fille de ce village, qui est encore à l’origine de cette réalisation. En effet après une réunion des villageois qui ont manifesté leur souhait d’avoir ce lieu de culte, elle a effectué des démarches qui ont abouti à la réalisation de cette mosquée par l’ONG ARPIECA.

La religion contribue à solidifier la cohésion et la solidarité sociale dans le but de mieux développer son village dit elle.

L’imam du jour à mis l’accent sur l’importance de la mosquée et a formulé à l’endroit des fidèles, des recommandations dans le respect des heures de prière pour un musulman et les principes de vivre dans la solidarité.





