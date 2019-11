Le village de Ndiagne fondé, en 1682 par l’homme de Dieu Ndiaga Fatim Diagne, par un récital de 313 du livre saint, est aujourdhui parmi les plus grands pôles d’enseignement religieux au Sénégal.

La cité, ceinturée, de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, par plus d’une dizaine de daaras, dispose l’une des mosquées où Cheikhoul khadim pria entre 1865 et 1872, tous les vendredis saints. D’ailleurs, les historiens nous racontent que c’est le seul lieu à part Diourbel que le Saint-Homme a prié les Vendredis.

Ndiagne fait partie aussi des rares cités où les ceedo ou les colons n’ont pas gouverné.

Les Serigne daara qui exercent l’enseignement coranique, un legs de leur aïeul, n’ont qu’une seule volonté ou activité d’enseigner le Coran et travailler la terre comme voulu par notre religion l’islam. Et dans cet exercice, ils ne sont pas assistés par l’Etat ou aucune autre organisation.

Cependant, vouloir associer, la localité à des pratiques esclavagistes, s’est méconnaître l’histoire de Ndiagne et la volonté de ces maîtres coraniques qui n’est rien d’autre que d’enseigner le Coran comme héritage ( trois siècles ) de notre vénéré grand père Mame Ndiaga Fatim Diagne.

Ndiagne est une commune du Sénégal, située dans le centre du pays et rattachée au département de Louga et à la région de Louga. Elle a été créée en 2011 par scission de la communauté rurale de Ndiagne

*Mansour SOUR

Ndiagne