Senegalactu: On tend vers le règlement du conflit qui oppose l’homme d’affaires Babacar Ngom de Sédima et les populations de Ndengler. En effet, ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu dans la zone pour rencontrer les populations. Sur sa page Facebook, Aly Ngouille Ndiaye a partagé ses échanges avec les habitants de cette localité.

« Suite aux concertations, une solution provisoire a été proposée, afin de permettre aux agriculteurs de démarrer leurs travaux champêtres, en ce début d’hivernage. M. Babacar Ngom a mis à la disposition des populations une partie des terres de son titre foncier, représentant une centaine d’hectares », à révélé Aly Ngouille Ndiaye.

Avec cette décision, plusieurs paysans vont pouvoir entamer les travaux champêtre. « Séance tenant, un géomètre a déjà débuté les délimitations nécessaires afin de permettre à une quarantaine de familles, d’exploiter chacune des terres cultivables pour cet hivernage. Les discussions se poursuivront en vue de trouver une solution définitive », a ajouté le ministre de l’intérieur.

Espérons qu’une solution définitive sera bien trouvée dans l’avenir, afin d’éviter ces genres tiraillements, entre cet investisseur sénégalais(Babacar Ngom) et les habitants de Ndingler.

