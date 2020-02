Du nouveau dans l’affaire de Ndioba Laye Seck, tuée à Pikine Guinaw Rails. Selon Libération, elle a été assassinée à cause de la grossesse de six mois qu’elle portait. Son présumé tueur et petit ami, Alioune B. alias « Alioune moto », n’a pas supporté que Ndioba soit tombée enceinte d’un autre homme que lui.

Selon toujours le quotidien, le présumé meurtrier avait demandé, à plusieurs reprises, à sa petite amie d’avorter. Ce que Ndioba a toujours refusé. Fou amoureux de Ndioba, il rêvait de l’épouser.

N’ayant pas aimé que celle-ci veuille garder un enfant dont il n’est pas le père, il a planté à la défunte 64 coups de couteau pour s’assurer que le fœtus sera atteint.

Les circonstances du drame

Ndioba Seck, 27 ans, a été retrouvée morte à Pikine Guinaw Rails, à proximité de l’arrêt Sips. Le portable de la victime a été retrouvé sur les lieux, ainsi qu’un billet de 10.000 FCfa, écartant le crime crapuleux. La thèse du viol a été écartée, les habits de la victime, notamment le jean et le body qui lui couvraient le buste, étant restés intacts.

La dépouille a été retrouvée coincée entre une gargote et un kiosque de vente de ticket de la Lonase.