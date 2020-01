« Si vous n’avez pas votre propre monnaie nationale, vous ne pouvez pas assurer votre indépendance financière. A part les pays de la zone CFA, ceux de la zone euro et ceux de l’Union monétaire des Caraïbes orientales, tous les autres pays au monde ont leur propre monnaie nationale », confie l’économiste, Ndongo Samba Sylla.

Logique…

Pour Ndongo Samba Sylla, dans la logique de la finance globale, les Etats doivent être dessaisis du pouvoir de création monétaire qui revient in fine aux banques centrales dites indépendantes. Le pouvoir monétaire est beaucoup plus fort que le pouvoir budgétaire.

Projet…

D’après l’économiste, le projet de l’Eco n’est pas d’avoir une monnaie flexible, mais un ancrage fixe à un panier de devises et non plus uniquement à l’euro. Le Ghana et le Nigeria ont une tradition d’un taux de change flexible. Mais jusqu’à preuve du contraire, le Nigeria n’est pas intéressé par l’Eco.

CEDEAO…

« Le Nigeria abrite 200 millions d’habitants, 400 millions dans vingt-cinq ou trente ans. Il représente plus des deux tiers du produit intérieur brut de la CEDEAO. Il n’acceptera jamais de faire partie d’une zone Eco s’il n’a pas le leadership », poursuit M. Sylla.