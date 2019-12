Le président Rwandais ne compte pas briguer un troisième mandat. Paul Kagamé estime qu’il est prêt à céder son fauteuil. Selon lui, on ne peut réaliser à la tête de son pays ,ce qu’on n’a pas pu faire pendant son premier mandat. Le président rwandais a administré une belle leçon de démocratie à ses paires africains même si par ailleurs il a eu à diriger son pays pendant 19 ans. Mais il a tenu à s’expliquer sur cette durée car il a indiqué avoir trouvé un pays ingouvernable, une nation qui était sans sou et qu’il a trouvé des cadavres qui jonchaient le sol partout dans son pays. Il affirme en outre que les caisses de l’Etat étaient complètement vides au point qu’il lui arrivait de payer ses ministres avec de la nourriture. Ces derniers connaissaient la situation qui prévalait, avaient accepté de prendre cette nourriture. Selon le président Kagamé, il lui fallait mettre de l’ordre dans ce pays à feu et à sang. Ce qui n’a pas du tout été facile pour lui et son gouvernement, indique-t-il. Aujourd’hui, il affirme qu’il est temps qu’il cède son fauteuil. Une belle leçon d’humilité et de démocratie administrée par celui qui dirige aujourd’hui un pays sans mouche à cause de sa propreté.

Assane SEYE

