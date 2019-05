«Ne confond pas Vi*l et Voile… »Tahirou Sarr lynche sévèrement Cheikh Yerim Seck

Hier le journaliste analyste Cheikh Yerim Seck a demandé à tous les musulmans du Sénégal de « boycotter l’Institution Sainte Jeanne d’Arc ». L’activiste Tahirou Sarr a pris sa plume pour « recadrer » le journaliste.

Grand frère Yérim,

Ne confond pas Viol et Voile mais surtout ne confond pas Religion Chrétienne et la Main mise de la France sur l’éducation nationale au Sénégal.

Grand frère, le voile n’a jamais dérangé les chrétiens sénégalais. Au contraire ils respectent bel et bien l’islam et ses préceptes vestimentaires. La preuve chaque Vendredi beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont en boubou. La convivialité entre musulmans et chrétiens au Sénégal est unique au monde. Ce qui rend irresponsable ton appel aux musulmans de boycotter l’école Ste-Jeanne d’Arc.

Grand frère, je t’amène à faire des recherches, la majorité des écoles qu’on appelle « privé catholique » sont dans le foncier français au Sénégal. Je te mets au courant de la main mise de la France dans ce communautarisme nouveau au Sénégal et t’invite à faire une enquête approfondie.

Grand frère, le voile est trop léger pour mettre en mal musulmans et chrétiens dans ce Sénégal où certains cimetières sont communs de ces deux religions. Mais le viol oui, le viol est combattu par les chrétiens et les musulmans. Donc grand frère stp cesse de te voiler ton viol dont le souvenir est toujours présent en forçant ta communication de merde pour banaliser ta réputation déjà salie.

Donc grand frère laisse moi te dire que par égard pour une bonne et équitable justice chariatique on devait te couper la bite quelques années en arrière.