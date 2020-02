Deux jours seulement après le décès du photographe Demba Mballo, la presse sénégalaise encore endeuillée. Le groupe Excaf Télécom vient de perdre un de ses plus talentueux cameramen.

Ass Ba est décédé aujourd’hui. Il était cameraman à la DTV et à la RDV, deux télévisions qui appartiennent au groupe de presse Excaf Télécom. Senego présente ses condoléances à sa famille, à ses collègues et toute la presse sénégalaise.