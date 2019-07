Nécrologie – inna lillah wa inna ilayhi raajiuun: Merry Beye de la TFM en deuil

Merry Beye Diouf a reçu une mauvaise nouvelle ce matin. Elle a perdu son oncle Ousmane Tanor Dieng.

Selon une source de Limametti.com, l’animatrice serait plus que bouleversé par ce rappel à Dieu.

« Repose en paix tonton. Je me rappelle petite, quand on venait en vacances chez toi… Un homme respectueux, jamais un mot plus haut que l’autre . Yalnala yallah haré aldiana firdawssi », publie-t-elle sur son compte Facebook.

Galsen221 présente ses sincères condoléances à Merry Beye et à toute sa famille.