L’ancien président de la Gambie, Dawda Kairaba Jawara, est décédé ce mardi… Et c’est «The fatunetwork» qui donne l’information. Il s’en est allé à l’âge de 95 ans dans sa résidence de Fajara.

Relations avec Senghor et Diouf

Né le 16 mai 1924 à Barajally, Dawda Jawara fut le premier président de la République de Gambie, d’avril 1970 à juillet 1994. En 1970, il signa avec Léopold Sédar Senghor, l’accord pour une coexistence pacifique entre la Gambie et la Sénégal. En 1981, il essuie une tentative de coup d’État qui échouera grâce à l’intervention de troupes sénégalaises. Aussi, lui et l’ancien président Abdou Diouf mettent en place une confédération sénégambienne. Avant d’être dissoute en 1989, suite à des divergences.

Jammeh…

Et la date du 22 juillet 1994 marquera la fin de son magistère, suite à un nouveau coup d’État militaire mené par Yahya Jammeh qui renversera son régime.

Senego