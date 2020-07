Jean-Pierre Leurs n’est plus. Le metteur en scène et Grand Prix du Président pour les Arts, est décédé, ce mardi, informent des sources proches de la famille.

Jean Pierre Leurs était un des pionniers du spectacle en Afrique. « Un grand talibé Cheikh, très proche de Mame Abdoul Aziz Sy Dabaax ( RTA) et de sa famille. Il était un pionnier des spectacles « Son et Lumières » aussi bien religieux ( les veillées des Gamou) que profanes. Grand interprète, membre fondateur du Théâtre National Daniel Sorano, il laisse à la postérité un héritage artistique et social puissant. Il a toujours été un amoureux de la scène et de son pays le Sénégal », a témoigné Massamba Guèye dans des propos relayés par emedia.

