On vient d’apprendre le décès de l’ancienne gloire de la lutte Sénégalaise, Mor Fodam, ce mardi 18 juin. Selon des sources, le champion de lutte, a rendu l’âme en pleine prière de Tisbar, chez lui à Guédiawaye. Il était bien portant. Et a été même aperçu ce samedi à l’arène nationale, lors du combat Gris 2 vs Reug-Reug.

GALSEN221TV