Le Sénégal vient de perdre un de ses plus valeureux fils avec le décès, survenu ce samedi 17 août 2019, de notre compatriote Jacques Diouf. Au cours de sa longue et brillante carrière, l’illustre défunt a occupé d’éminentes fonctions nationales, africaines et internationales, dont celles de Directeur général de la FAO pendant plusieurs années.

Il a été pour moi un collaborateur efficace au début de mon premier mandat.

Le décès de M. Jacques Diouf est une perte immense pour notre pays.

Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa famille

éplorée.

Paix à son âme.

Macky SALL