Serigne Cheikhouna Mbacké ibnou Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Cheikhouna Khoudia, n’est plus. Un décès qui attriste la communauté, tournée vers le Grand Magal de Touba. La rédaction de SeneNews présente ses condoléances à la communauté mouride et à toute la Umma islamique.