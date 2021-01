Nécrologie : Toute la Oummah islamique en deuil, Décès de Chérif Mouhamed Lamine AIDARA

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Les larmes continuent de couler au sein de la famille khadre affectée par le départs de plusieurs de ses sentinelles. Après la disparition de Cheikh Mouhamed Mamoune AIDARA, le patriarche de Nimzat Alar dans la Commune de DIAMA, nous apprenons, ce matin, le départ vers l’au-delà de Chérif Mouhamed Lamine AIDARA. Un grand vide pour la communauté khadre.

À RAO où il s’était installé avec sa famille, ce dignitaire religieux tenait une Ziarra qui faisait de la localité un carrefour d’érudition et de lumières. Disponible, facile d’accès, d’une générosité et d’une simplicité exceptionnelles, Chérif Lamine suscitait de l’espoir et de la paix dans les coeurs de ceux qui le côtoyaient. La Oummah perd un rassembleur, un réparateur de liens rompus, un grand ascète et protecteur de grandes valeurs qu’ils avaient héritées de son grand père Cheikh Cheikh Saad Bouh.

Sanslimitesn présente ses sincères condoléances à sa famille et prie pour le repos de son ame à Firdaws.

