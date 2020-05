Youssou Ndour a exprimé sa tristesse suite au décès d’un de ses amis. Sur sa page Facebook, le Roi du Mbalax a présenté ses condoléances à la famille éplorée.

“C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de mon ami et jeune frère Aly Ba, mardi dernier en Allemagne. Ami et conseiller d’abord, camarade politique ensuite, ami de toujours et pour toujours, voilà qui était Aly Ba. Les milliers de témoignages sur Facebook et les réseaux sociaux renseignent sur les qualités humaines de ce grand avocat de Pikine, sur sa loyauté, son amitié sincère, son engagement politique et social. Pikine a perdu un digne fils”, témoigne-t-il.

Et d’ajouter : “je présente mes condoléances attristées à sa famille, sa brave mère et son épouse que j’aie eues au téléphone, à ses sœurs et à frères dont mon ami Abou Abel Thiam et mon collaborateur Barka Ba, à tous ses proches et amis et à son binôme Charles Faye avec qui je le voyais faire du sport tous les jours. Qu’Allah ait son âme”.