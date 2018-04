(04 Photos) Nécrologie : Astou Traoré endeuillée par la perte de son agent

GALSEN221 – C’est à travers une publication que la basketteuse et international sénégalaise Astou Traoré a annoncé la triste nouvelle de la disparition de son agent. Ce dernier a joué un rôle important dans la carrière de la joueuse à qui nous souhaitons toutes nos condoléances. Nous vous proposons de lire in extenso ladite publication.

« Une journée vraiment noire

Je me réveille et on m’annonce le décès de mon Agent.

Il a été là dans les moments les plus difficiles de ma vie, il m’a encouragé, poussé et aidé quand il le fallait.

Je peux dire que si j’en suis là aujourd’hui c’est en partie grâce à lui car il a toujours fait son job correctement.

C’était un ami, un frère et un confident.

Repose en Paix mon frère Nicolàs San José Garcia et que le Paradis soit ta dernière demeure.

Tu resteras gravé en moi à jamais. »

Galsen221.com