GALSEN221 – Le monde de la presse est en deuil ce mercredi 10 avril 2019. Ancien grand reporter au Soleil qui a marqué l’histoire de la presse sénégalaise, Momar Seyni Ndiaye n’est plus. Il a rendu l’âme aujourd’hui, à l’hôpital Aristide Le Dantec. La rédaction de Galsen221 présente ses condoléances à la famille éplorée et à l’ensemble de la presse locale et internationale.

