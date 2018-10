Penda Ly vient de perdre en ce jour de 17 octobre 2018 sa mère Adjiaratou Biguè Ndiaye.

Décédée aux États Unis, le corps sera certainement rapatrié au Sénégal dans les jours prochains.

Les condoléances seront reçues au domicile familiale à Thiaroye Azur.

Nous vous reviendrons inshallah avec de plus amples informations dès l’arrivée du corps.

La fondation Keur Rassoul présente à la famille ses condoléances les plus sincères.

Qu’Allah l’accueille dans ses paradis les plus luxueux si barkè Seydina Mohamed PSL

fkr92.com