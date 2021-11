Maguette poignarde son amant le jour du mariage de ce dernier

(Dakar) Maguette Faye, ne pouvait pas digérer que son amant se marie avec une autre fille. Elle a débarqué au mariage de ce dernier à la Médina et l’a poignardé. Elle a été vite maitrisée par la foule alors que la victime Aliou Top, un commerçant de 36ans, a été évacuée à l’Hôpital Polyclinique.

Le pronostic vital de sa victime n’est pas engagé. Il estime que la mise en cause serait son ex petite amie avec qui il aurait rompu malgré son instance et qu’elle a était frustrée par le fait qu’il se mariait , ayant considéré cela comme une trahison, la mise en cause a débarqué chez lui avec des renforts pour l’attaquer et le blesser, informe le quotidien Libération qui ajoute que Maguette Faye a tout assumé face aux policiers

Mais là où Aliou Top la présente comme son ex-copine, elle jure qu’ils sortent ensemble depuis plusieurs mois. D’après elle, il lui avait promis de l’épouser et c’est par le pur des hasards qu’elle a appris, via une connaissance commune, que ce dernier allait se marier le même jour». Cependant la mise en cause Maguette Faye a été mise à la disposition du procureur ce 15 novembre.

