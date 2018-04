Le journaliste sportif de la Rdv, Assane Sène, et son jumeau Ousseynou, ont perdu leur mère ce vendredi 06 avril 2018. L’information a été donné par le premier via sa page Facebook. L’enterrement aura lieu ce samedi 07 avril 2018 à Ouakam à 11 heures. La rédaction de Galsen221 présente ses condoléances à Assane, son jumeau et à toute la famille éplorée.

