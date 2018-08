Nécrologie : disparition de la reine de la soul Aretha Flanklin

GALSEN221 – Le monde de la musique, et plus particulièrement de la soul, a perdu une de ses plus grandes figures ce jeudi 16 août 2018. La célèbre Aretha Flanklin, auteur d’une immense carrière et référence mondiale, a rendu l’âme à Détroit aux Etats-Unis. C’est son attaché de presse qui a annoncé la triste nouvelle à l’Associeted Press.

Née le 25 mars 1942 à Memphis dans le Tennessee, c’est en 1956 qu’Aretha Flanckin explose après avoir été repérée par le producteur John H. Hammond qui l’a fait signer chez Colombia Records.