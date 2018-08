GALSEN221 – Fred aurait préféré se lancer dans la nouvelle saison de “Pod et Marichou” dans de meilleurs conditions. Et pour cause, l’acteur a perdu sa mère. Une bien triste nouvelle pour celui qui répond au nom de Cheikh Gadiaga à l’État civil. La rédaction de Galsen221 présente ses condoléances à “Fred” et à l’ensemble de sa famille.

