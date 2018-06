Nécrologie : le lutteur Lac de Guiers 2 endeuillé par la perte de sa mère

GALSEN221 – C’est une bien triste nouvelle que nous avons apprise il y a quelques instants. Après avoir connu un début d’année difficile suite à sa défaite face à Modou Lo et ses propos polémiques, Lac de Guiers 2 est touché par une perte. En effet, Galsen221 a été mis au courant du décès de sa mère. A l’heure actuelle, nous n’avons plus d’informations, mais nous promettons d’y revenir très rapidement. En attendant, la rédaction de Galsen221 présente toutes ses condoléances au lutteur et à sa famille.

