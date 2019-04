Nollywood : un célèbre acteur part aux funérailles de sa mère et perd la vie au retour

Nollywood a perdu l’un des siens avec la disparition de l’acteur, Bishop Linchung Duke Oliver surnommé Silvanus de la populaire sitcom nigériane, Dogood.

Selon plusieurs sources médiatiques nigérianes, l’acteur serait mort dans un accident de voiture sur le chemin du retour après l’enterrement de sa mère.

L’acteur nigérian, Basorge Tariah Jr. a utilisé les médias sociaux pour annoncer la mauvaise nouvelle : «Mon cœur est tellement meurtri en ce moment. Je suis dans un endroit sombre et douloureux. La tragédie est un euphémisme. Nous venons de perdre SILVANUS of DOGOOD. Mon cher frère revenait de l’enterrement de sa mère lorsque la mort a ajouté mon ami à sa lugubre liste. DÉCHIRURE. Ces larmes ne cesseront pas de couler ».

« Je suis tellement sans voix et si triste. Tu étais une si belle âme. Tu souriais , tu jouais et tu ne te plaignais jamais. Tu laisses un vide que la plupart des gens du monde ne peuvent pas combler. Cela me manquera tellement, ça me brûle le cœur. Dors! Dormez bien! ».