Ndiaye Lo Ndiaye animateur à Sen Tv n’est plus. C’est la D-Média qui donne l’information. Pour rappel,Ndiaye Lo Ndiaye a aussi été animateur à la chaine de TV Rdv. Senegal7 présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches.Nos y reviendrons…

