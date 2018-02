Vidéo – Nécrologie : Guédiawaye pleure son Sarenzo

GALSEN221 – Nous vous avions annoncé plus tôt dans la journée la disparition de Malick Sarr, plus connu sous le nom de scène de Sarenzo, membre du groupe de rap B one X. C’est avec une grande tristesse que les habitants de Guédiawaye ont accueilli la triste nouvelle. Père fondateur du centre Guédiawaye Hip Hop, il laisse derrière lui des populations qui ne le remercieront jamais assez pour ses nombreuses actions sociales, son implication dans le développement de la localité et son affection pour tous. Un sentiment de grande perte que ressentent les rares personnes qui ont accepté de témoigner.

