GALSEN221 – C’est naturellement avec une grande tristesse et une consternation totale que la famille de Fallou Sène, l’étudiant qui a rendu l’âme hier lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Gaston Berger (UGB), ont appris la nouvelle de la disparition de ce dernier. Interrogé, le père de la victime a accepté de témoigner malgré l’émotion et de révéler le contenu de leur dernier échange.

