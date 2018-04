La militante anti-apartheid du SUD, Winnie Mandela, est décédée à l’âge de 81 ans, selon son assistant personnel.

Zodwa Zwane, a confirmé la mort lundi après-midi, les médias sud-africains.

On s’attend à ce que sa famille publie une déclaration plus tard dans la journée.

Winnie a rencontré Nelson Mandela, militant anti-apartheid en 1957 et ils se sont mariés un an plus tard.